N24 Doku 22:05 bis 23:05 Dokumentation Geheimnisse des Weltalls: Raumsonden USA 2010 Merken Sie erkunden das All, zeichnen Bilder auf, analysieren Gesteinsproben und können sogar "riechen": Raumsonden werden durch Funksignale gesteuert, die Millionen von Kilometern zurücklegen. Dutzende dieser Hightech-Kundschafter sind in den letzten Jahrzehnten gestartet und haben Planeten, Asteroiden und sogar Kometen erforscht. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehört die Suche nach Beweisen für extraterrestrisches Leben sowie nach erdähnlichen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Universe: Ancient Mysteries Solved