RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Todesrausch CDN, USA 2000 2017-01-22 01:15 HDTV Merken Ein junger Mann wird nackt in der Wüste gefunden. Er ist bereits seit mehreren Tagen tot und völlig ausgetrocknet. Bobby Taylor identifiziert den Leichnam als seinen Freund Eric und bestätigt auch den Verdacht, dass er einer Überdosis Drogen zum Opfer gefallen ist. Warrick und Gil schnappen sich daraufhin bei einem Open-Air-Rave den Dealer Ethan, müssen ihn aber aus Mangel an Beweisen wieder laufen lassen. Eine Wunde an Bobbys Arm entpuppt sich als menschliche Bisswunde - von Eric. Was hat sich zwischen den beiden Freunden im Drogenrausch ereignet? In einem Müllcontainer wird die Leiche einer Frau gefunden, die bereits vor einer Woche beerdigt wurde. Um Grabraub handelt es sich scheinbar nicht, denn auch der Sarg ist verschwunden. Sara knöpft sich den Bestattungsunternehmer vor und muss erfahren, dass dieser offenbar nichts davon hält, einen Sarg nur einmal zu verkaufen. Auf Notwehr beruft sich Kate Armstrong, die verdächtigt wird, den Schuldirektor Furman erschlagen zu haben. Die schweren Verletzungen und Blutspuren am Tatort sprechen allerdings eine andere Sprache. Nick und Catherine sind sicher, dass Kate lügt. Als sich herausstellt, dass Kate eine Komplizin hatte, ist der Fall für die Spurensicherung abgeschlossen. Aber Catherine hakt weiter nach. Sie will wissen, warum die Lehrerinnen den Mann getötet haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William L. Petersen (Gil Grissom) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Eric Szmanda (Greg Sanders) Jorja Fox (Sara Sidle) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Lou Antonio Drehbuch: Andrew Lipsitz Kamera: Jonathan West Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12