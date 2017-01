RTL 20:15 bis 22:15 Show It Takes 2 D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Unterstützt werden die Prominenten von drei Profisängern, die die Amateure als Mentoren begleiten: Der fünffache Jazz-Award-Gewinner Tom Gaebel, die österreichische Pop-Rock Sängerin Christina Stürmer und Musiker, Sänger und Schauspieler Gil Ofarim. Die Teams: Team Christina Stürmer: Isabel Edvardsson, Dave Davis, André Dietz Team Tom Gaebel: Hana Nitsche, Annett Möller, Kolja Kleeberg Team Gil Ofarim: Rebecca Siemoneit-Barum, Mimi Fiedler, Matthias Steiner In der zweiten Folge von "It Takes 2" treten die Prominenten jeweils mit ihrem Profilehrer im Duett auf - nicht umsonst heißt es ja: IT TAKES 2! Die Songs: Annett Möller & Tom Gaebel: 'Don't Go Breaking My Heart' In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Hartwich, Julia Krüger Gäste: Gäste: Mimi Fiedler (Schauspielerin), Isabel Edvardsson (Profitänzerin), Dave Davis (Comedian), Annett Möller (Moderatorin), Matthias Steiner (Olympiasieger), Rebecca Siemoneit-Barum (Schauspielerin), Hana Nitsche (Model), Kolja Kleeberg (Sternekoch), André Diet Originaltitel: It Takes 2