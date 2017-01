Komödie mit Adam Sandler in einer Doppelrolle: Der Werbefachmann Jack lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in Los Angeles. Doch der alljährliche Besuch seiner durchgeknallten Zwillingsschwester Jill steht kurz bevor und damit zieht das Chaos ein! Das Timing könnte schlechter nicht sein, denn Jack hat gerade andere Sorgen: Seine Firma will einen Werbespot mit Al Pacino drehen, doch der weigert sich. Erst als der Schauspieler Jill kennenlernt, ändert er seine Meinung ... In Google-Kalender eintragen