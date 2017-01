RTL Passion 02:10 bis 02:40 Daily Soap Alles was zählt D 2016 Merken Vanessa ist nicht bereit, Maximilian bei der Flucht zu helfen. Aus Angst, er könnte im Gefängnis getötet werden, verzögert sie jedoch seinen Rücktransport und handelt sich deswegen Ärger mit Thomas ein. Während sie nach legalen Wegen sucht, Maximilians Leben zu schützen und darüber Richard von Maximilians Wiederauftauchen erfährt, sieht Maximilian keinen Ausweg mehr und wagt die Flucht. Ben bestreitet gegenüber Michelle, ans Heiraten zu denken, doch insgeheim arbeitet die Idee in ihm. Inzwischen droht die Überraschungsparty für Diana und Ingo zum Reinfall zu werden, als herauskommt, dass die beiden gar nicht verlobt sind. Obwohl die Community trotzdem feiert, bedauert Carmen die ausfallende Hochzeit. Doch dann nimmt der Abend für sie eine unerwartet romantische Wendung. Jenny und Deniz haben bereits erste Bewerbungen für ihren Eislaufkader vorliegen und laden die Eisläuferinnen zu einem Casting. Doch das Ergebnis ist niederschmetternd. Jenny wird bewusst, dass sie unbedingt eine bestimmte Läuferin in ihrem Team haben will: Michelle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt