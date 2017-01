RTL Passion 21:45 bis 00:30 Actionfilm Om Shanti Om IND 2007 2017-01-29 08:05 20 40 60 80 100 Merken Bombay in den 70er Jahren: Om und sein Freund Pappu träumen davon, berühmte Schauspieler zu werden, doch bisher müssen sie sich mit kleinen Rollen über Wasser halten. Oms Mutter Bela unterstützt ihren Sohn und glaubt, dass ihm irgendwann der Durchbruch gelingt. Inzwischen hat sich Om in die Leinwandgöttin Shantipriya verliebt, doch er muss bald erkennen, dass er bei ihr keine Chance hat, denn sie ist bereits mit dem schmierigen Produzenten Mukesh Mehra liiert. Niemand ahnt, dass Mukesh den furchtbaren Entschluss gefasst hat, Shanti umzubringen. Als Om versucht, Shanti aus dem tödlichen Feuer zu retten, kommt es zu einem großen Unglück... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shah Rukh Khan (Om Prakash Makhija / Om Kapoor) Arjun Rampal (Mukesh 'Mike' Mehra) Kirron Kher (Bela Makhija) Shreyas Talpade (Pappu Master) Deepika Padukone (Shantipriya / Sandy) Bindu (Kamini) Jawed Sheikh (Rajesh Kapoor) Originaltitel: Om Shanti Om Regie: Farah Khan Drehbuch: Farah Khan, Mushtaq Sheikh, Mayur Puri Kamera: Manikandan Musik: Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani, Pyarelal Ramprasad Sharma Altersempfehlung: ab 12