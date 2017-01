WDR 01:35 bis 02:50 Musik Rockpalast: Xixa Aufzeichnung vom 27.10.2016 aus der Harmonie, Bonn D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Die mystisch-psychedelische Cumbia-Rock Band aus Tucson, Arizona wird angeführt von den Giant Sand-Mitgliedern Brian Lopez und Gabriel Sullivan. XIXA sind psychedelisch, Cumbia, aber vor allem Rock'n Roll. Ihre Musik ist in einer südamerikanischen Vergangenheit verwurzelt, aber auch in der lebhaft-legendären Indie Szene ihrer Heimatstadt. Ihre eigene, offene Interpretation von Chicha, dem Peruanischen Cumbia, der während der 60er und 70er Jahre am Amazonas und in Limas armen Barrios beliebt wurde, enthüllt überraschende gemeinsame Nenner mit der Musik aus der Wüste Arizonas: Eine Besessenheit von scharfen, kantigen Gitarrensounds und dem besonderen Geschmack, Rock mit Latin-Einflüssen zu würzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rockpalast