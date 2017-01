RTS Deux 02:00 bis 02:50 Sonstiges Mise au point Premiers de cordées: toujours plus vite CH Stereo Untertitel Merken Une nouvelle forme de montagnards est née : les adeptes de la vitesse en quête de records, le " speed climbing ". Et dans le trio de têtes avec le Catalan Kilian Jornet, deux Suisses, Daniel Arnold et Ueli Steck. Ce dernier a gravi la face nord de l'Eiger en 2 heures 22 minutes et 50 secondes, sans corde et sans sécurité. Devenus des athlètes d'élite, ces nouveaux alpinistes sont mis sous pression par les sponsors pour gravir les sommets toujours plus rapidement, quitte à prendre de gros risques. Une course aux records et aux sponsors qui crispent les adeptes de l'alpinisme classique. L'esprit de cordée est-il mort - Mise au Point a rencontré ces deux alpinistes de l'extrême. Portraits. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elisabeth Logean Originaltitel: Mise au point