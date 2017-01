In den 30er-Jahren leiden die USA nach dem Börsencrash unter der Großen Depression. So kommt es, dass der charismatische Gangster John Dillinger, der mit seiner Bande eine Bank nach der anderen ausraubt, zu einem Volkshelden wird. Da die Polizei den gerissenen Dillinger nicht fassen kann, erklärt Edgar J. Hoover, der Leiter des Bureau of Investigation, dem Verbrechen offiziell den Krieg und erklärt Dillinger zum Staatsfeind Nr. 1. Er setzt eine Spezialeinheit unter der Leitung seines Top-Agenten Melvin Purvis auf Dillinger und seine Bande an und eine groß angelegte Jagd beginnt. In Google-Kalender eintragen