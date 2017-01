Pro7 MAXX 00:35 bis 02:35 Actionfilm Harsh Times - Leben am Limit USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der ehrenhaft entlassene Ex-Soldat Jim Davies bewirbt sich um eine Stelle bei der Polizei von Los Angeles. Schwer traumatisiert von seiner Zeit beim Militär, ist Jim jedoch vom Leben als Zivilist überfordert. Als er den Posten nicht bekommt, beginnt sein Leben völlig aus den Fugen zu geraten. In einem Teufelskreis aus Drogen und Gewalt gefangen, stößt er auf einem Road-Trip nach Mexiko mit seinem besten Freund an die Grenzen seiner Menschlichkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Bale (Jim Luther Davis) Freddy Rodríguez (Mike Alonzo) Eva Longoria (Sylvia) Tammy Trull (Marta) Chaka Forman (Toussant) Noel Gugliemi (Flaco) Blue Mesquita (Leo) Originaltitel: Harsh Times Regie: David Ayer Drehbuch: David Ayer Kamera: Steve Mason Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 16