ONE 02:20 bis 02:55 Comedyserie Der Tatortreiniger Folge: 21 Pfirsichmelba D 2015 Live TV Merken Der Besitzer einer Eisdiele wurde ermordet. Business as usual für Tatortreiniger Heiko Schotte. Doch dann taucht ein seltsamer Gast auf. Ein geheimes NASA-Programm, ein defekter Kühlschrank und das ultimative Rezept für ein perfektes Pfirsich-Melba-Eis sind die Zutaten für ein eiskaltes Vergnügen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bjarne Mädel (Heiko Schotte (Schotty)) Björn Meyer (Robby) Originaltitel: Der Tatortreiniger Regie: Arne Feldhusen Drehbuch: Mizzi Meyer Kamera: Kristian Leschner Musik: Carsten Meyer Altersempfehlung: ab 12