SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Magazin Im Kopf des Verbrechers D 2016 2017-01-22 02:25 16:9 Zwei Verbrechen, die skurriler nicht sein könnten: Ein Mädchen wird mit seinem eigenen Bleistift getötet und eine Frau stirbt, weil ein Schockanrufer sie dazu bringt, ihre eigene Wohnung anzuzünden. Doch was treibt den Anrufer an, was gibt ihm den Kick? Und was bringt einen Mann dazu, einen Bleistift als Tatwaffe zu benutzen? Bei "Im Kopf des Verbrechers" gibt Joe Bausch Antworten. Gäste: Joe Bausch Originaltitel: Im Kopf des Verbrechers Altersempfehlung: ab 12