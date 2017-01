SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur USA 2017 2017-01-22 00:55 16:9 Merken 1994 kommt eine junge Frau in die USA, um Ärztin zu werden. Sie wird unschuldig zum Opfer von Drogenhändlern, die sie entführen und gefangen halten. Die Entführer können verhaftet werden, doch sie geben nicht preis, wo sie die junge Frau versteckt halten. Und: Im US-Bundesstaat Arizona verschwindet ein Geldtransporter in der Wüste. Das FBI weiß nicht, ob die beiden Männer, die den Wagen bewachen sollten, Komplizen waren oder Opfer eines Hinterhalts wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 12