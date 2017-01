Phoenix 01:45 bis 02:30 Dokumentation Wunderwelt Erde Australien NZ, USA, F, J 2010 2017-01-23 08:15 Live TV Merken Rund um den Erdball haben sich über Jahrmillionen bemerkenswerte Tierarten entwickelt: Lemuren, die in luftiger Höhe durch den tropischen Dschungel turnen, flugunfähige Vögel, die nur in der Dunkelheit auf Nahrungssuche gehen oder Termiten, die bauliche Meisterwerke erschaffen. Doch warum kommen einzelne Arten nur an ganz bestimmten Orten vor? Welche Rolle spielen geographische Isolation, Klima oder Fressfeinde bei der Entwicklung des Lebens? Bildgewaltig in Szene gesetzt, wissenschaftlich recherchiert und verständlich erklärt: Die Dokumentarserie " Wunderwelt Erde" zeigt skurrile Geschöpfe, vom Aussterben bedrohte Tiere sowie Kreaturen, die sich perfekt an ihre Umwelt ange In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mutant Planet