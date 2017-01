RBB 22:00 bis 22:30 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2017 2017-01-22 05:00 HDTV Merken Hertha BSC: Erstes Pflichtspiel in 2017: Zum offiziellen Abschluss der Hinrunde sind die Berliner zu Gast in Leverkusen, wo sie das letzte Mal vor über acht Jahren erfolgreich waren. Zudem winkt der "alten Dame" eine der besten Halbserien der Vereinsgeschichte. BR Volleys: Zurück in die Spur: Nach der überraschenden Niederlage in Lüneburg wollen sich die Berliner im Titelrrennen wieder zurückmelden. Der Triplesieger empfängt am Sonntag mit den Netzhoppers aus Königs Wusterhausen eine lösbare Aufgabe um den Anschluss an die Tabellenspitze wieder herzustellen. Alba Berlin: Folgt der neunte Streich? Nach einem schwachen Saisonstart haben sich die Albatrosse stetig verbessert. Mittlerweile steht die Mannschaft von Ahmet Caki in der Liga sogar bei acht Siegen am Stück. Gegen die Löwen aus Braunschweig soll am Sonntag das nächste Erfolgserlebnis her. Eisbären Berlin: Wer stoppt die Talfahrt? Der Rekordmeister der DEL spielt bislang seine schlechteste Saison seit 20 Jahren. Zuletzt gab es in elf Spielen nur einen Sieg. Die Teilnahme an den Playoffs ist in weite Ferne gerückt. Der Gegner am Wochenende heißt gleich zweimal Mannheim. Gelingt Uwe Krupp und Co. gegen die Adler der Befreiungsschlag? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: rbb Sportplatz