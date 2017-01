ZDF neo 01:40 bis 02:25 Krimiserie Der letzte Zeuge Die sich nach Liebe sehnen D 2004 Stereo 16:9 Merken Schon seit langem beobachtet der junge Hausmeister Peter Stiller heimlich seine Nachbarin Nadja Fänger. So sieht er auch, wie ihr Mann plötzlich im Bad zusammenbricht. Das Ehepaar hat sich einen heftigen Wortwechsel geliefert. Nadja gibt ihrem Mann danach ein Röhrchen mit Kopfschmerztabletten. Fänger nimmt im Bad eine der Kapseln - und stirbt vor den Augen Peter Stillers. Robert Kolmaar und Joe Hoffer finden am nächsten Morgen lediglich die Verpackung in der Hand des Toten, das Röhrchen ist verschwunden. Sehr schnell ist klar, dass Fänger an einer Zyanidvergiftung gestorben ist. Die Polizei verdächtigt zunächst Nadja Fänger und Peter Stiller, der sich bei Nadja fast am Ziel seiner Wünsche wähnt. Oder sollte ein Produkterpresser die vergifteten Kapseln platziert haben? Ein weiterer Toter und die Begleitstoffe des Gifts bringen Robert Kolmaar auf eine Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Mühe (Dr. Robert Kolmaar) Gesine Cukrowski (Dr. Judith Sommer) Jörg Gudzuhn (Johannes "Joe" Hoffer) Leslie Malton (Nadja Fänger) Roman Knizka (Peter Stiller) Manfred Lehmann (Jakob Fänger) Andreas Conrad (Zoohändler) Originaltitel: Der letzte Zeuge Regie: Bernhard Stephan Drehbuch: Gregor Edelmann Kamera: Pascal Mundt Musik: Günther Fischer