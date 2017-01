ZDF 22:00 bis 23:30 Krimi Inspector Barnaby Ein mörderisch guter Song GB 2015 Nach Motiven von Caroline Graham 2017-01-22 00:50 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Am Tag des Little Crosby Folk Festivals wird der Gründer Toby Winning ermordet. Die Umstände erinnern an einen Song des legendären Sängers Johnny Carver. Der Mord an ihm wurde nie aufgeklärt. Zuvor hatte Toby alle damit schockiert, das Festival nach London zu verlegen. Die Stadt lebt gut von der Legende Carver. Viel zu verlieren hat zum Beispiel Frank Wainwright mit seinem Pub, in dem die Künstler aufgetreten sind. Hier findet Barnaby die ersten Verdächtigen: Frank selbst, Tobys Witwe Alice und Johnny Carvers Bruder Danny. Der will seine begabte Tochter Melody nicht an die Folk-Szene verlieren. Was weiß er über die Szene und über den Tod seines Bruders? Barnaby taucht tief ein in die jahrzehntealte Geschichte des Festivals und deckt Geheimnisse auf, die zu hüten jemandem offenbar so wichtig ist, dass er auch vor mehreren Morden nicht zurückschreckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neil Dudgeon (Inspector Barnaby) Gwilym Lee (Sergeant Charlie Nelson) Fiona Dolman (Sarah Barnaby) Tamzin Malleson (Kate Wilding) Sean Gilder (Danny Carver) Dean Andrews (Tom Asher) Clarke Peters (Frank Wainright) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Renny Pye Drehbuch: Paul Logue Kamera: James Moss Musik: Jim Parker