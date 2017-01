ZDF 20:15 bis 21:45 Liebesfilm Katie Fforde: Bellas Glück D 2016 Nach einer Vorlage von Katie Fforde Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Scheidung der New Yorker Maklerin Bella Castle verläuft einvernehmlich und friedlich. Aber die Nachricht, dass ihr Ex-Mann Mick wieder Vater wird, wirft Bella doch aus der Bahn. Sie muss zugeben, dass sie das Scheitern ihrer Ehe noch nicht verkraftet hat und sucht zusammen mit ihrem Sohn Jayden heimische Nestwärme bei ihren Eltern auf dem Land. Doch diese überraschen Bella mit ihren Zukunftsplänen. Nicht nur die Scheidung macht Bella zu schaffen, sondern auch die Tatsache, dass der gemeinsame Sohn Jayden zwischen ihr und Ex-Mann Mick pendeln muss. Gerade jetzt braucht Bella die Stabilität ihres Elternhauses, muss aber mit Schrecken feststellen, dass auch ihre Eltern Elisabeth und Benjamin Ross längst nicht mehr eine harmonische Ehe führen. Sie wollen sich trennen und Bellas Ruhepol, das schöne Haus im neuenglischen Marblehead, in dem Bella aufgewachsen ist, verkaufen. Die beiden sind anscheinend auf den gewitzten Makler Greg Petrosino hereingefallen, der älteren Leuten auf dem Land ihre Häuser unter fragwürdigen Bedingungen abschwatzt. Bella versucht, ihrem gerissenen Konkurrenten das Handwerk zu legen und gleichzeitig zwischen den unterschiedlichen Interessen ihrer Eltern zu vermitteln. Dabei gerät ihre eigene Familienkonstellation zunehmend aus dem Gleichgewicht. Susan, Micks schwangere Freundin, versucht alles, um Jayden für sich einzunehmen, und der Junge fühlt sich zwischen seinen Eltern zunehmend hin- und hergerissen. Indem es Bella schließlich gelingt, die Trennung von ihrem Ex-Mann emotional anzunehmen, kann sie auch die Veränderungen im Leben ihrer Mutter und ihres Vaters akzeptieren. Dabei hat Bella allerdings die Rechnung ohne ihre Eltern gemacht - denn mit ihrer Ehe sind die beiden doch noch nicht fertig. Provinzmakler gegen Großstadt-Immobilien-Profi - die Schlagabtäusche des Darsteller-Duos Diana Amft und Steffen Groth sind programmiert. "Bellas Glück" ist die Verfilmung des Katie-Fforde-Romans "Perfect Match": Bella Castle ist mit Leib und Seele Maklerin in New York mit einem guten Gespür für Häuser und Menschen. Mit Leidenschaft findet sie für jeden ihrer Kunden den "Perfect Match". Nur nicht für sich selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Amft (Bella Castle) Steffen Groth (Greg Petrosino) Michael Mendl (Benjamin Ross) Angelika Thomas (Elizabeth Ross) Mathias Harrebye-Brandt (Mick Castle) Birte Hanusrichter (Susan) Oskar von Schönfels (Jayden Castle) Originaltitel: Katie Fforde: Bellas Glück Regie: Frauke Thielecke Drehbuch: Elke Rössler Kamera: Meinolf Schmitz Musik: Ingo Ludwig Frenzel