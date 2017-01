TLC 22:10 bis 22:40 Dokusoap Notaufnahme Maryland: Die härtesten Fälle Lives on the Line USA 2015 Merken Ein Teenager wird mit dem Rettungsflieger zur Universitäts-Unfallklinik Maryland, Baltimore, gebracht und sofort im Schockraum untersucht. Nach einem schweren Autounfall war der 13-jährige Thomas bewusstlos geborgen worden. Da Verdacht auf Kopfverletzungen besteht, wird sofort intubiert. Unfallchirurg Dr. Brandon Bruns diagnostiziert lebensgefährliche Verletzungen: Hirn-Trauma, Bruch der Halswirbelsäule, Schädelbruch, Leber- und Milzriss, Hüftgelenk- und Oberschenkelhalsbruch. Außerdem ist ein Lungenflügel verletzt. Neurochirurgen haben eine Sonde durch den Schädelknochen gelegt, um den Gehirndruck zu messen. Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shock Trauma: Edge of Life