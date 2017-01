TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Kate Plus 8 Hochseefischen auf Gosselin-Art USA 2015 Merken Kate Gosselin und ihre acht Kinder genießen den Florida-Urlaub in vollen Zügen. Sie waren am Strand, haben bei einem Spiel den Sicherheitscode geknackt und im Strandhaus ein koreanisches Barbecue veranstaltet. Aber es gibt noch mehr zu tun, und so wird die Familie heute von Profi Rick lernen, wie man perfekte Sandburgen baut. Danach geht es weiter zum Batikkurs, wo alle eigene T-Shirts designen. Am Nachmittag steht Hochseefischen auf dem Programm. Kate liebt diesen Sport, doch leider werden all ihre Kids auf Booten seekrank. So auch diesmal: Nachdem sie einen Delfinschwarm bewundern, der ihrem Boot folgt, wird ein Kind nach dem anderen grün im Gesicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kate Plus