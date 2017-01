SAT.1 Emotions 01:45 bis 02:35 Krimiserie Profiling Paris Achtung, Kamera! F 2014 16:9 HDTV Merken Die Kleinkriminelle Jessica Serrano wird erschlagen in ihrer Wohnung gefunden. Bei der Leiche liegen 100.000 Euro in bar. Eine erste Spur führt zu dem Autisten Joseph, der Jessica offenbar gut kannte und regelmäßig mit ihr Wochenendtrips unternahm - scheinbar zählte das Duo in Casinos Karten und sackte so horrende Gewinne ein. Das legt nahe, dass jemand aus diesem Milieu ein Exempel an Jessica statuieren wollte. Doch dann nehmen die Ermittlungen eine überraschende Wendung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé) Philippe Bas (Rocher) Jean-Michel Martial (Lamarck) Vanessa Valence (Fred) Raphaël Ferret (Hyppolite) Valérie Dashwood (La Doc) Juliette Roudet (Adèle Delettre) Originaltitel: Profilage Regie: Simon Astier Drehbuch: Sophie Lebarbier, Mathieu Missoffe, Fanny Robert Kamera: Marc Falchier Musik: Alexandre Fortuit Altersempfehlung: ab 12