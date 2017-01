SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:45 Krimi Jack Taylor Tag der Vergeltung IRL, D 2012 Nach den Romanen von Ken Bruen 2017-01-22 00:15 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Priester, der 20 Jahre im Ausland tätig war, kehrt in die Heimat zurück und wird kurz darauf geköpft in der Kirche aufgefunden. Ein Racheakt? Denn Pater Malachy gesteht Jack, dass der getötete Priester eine schwere Schuld auf sich geladen hat, bevor er versetzt wurde. Und auch Pater Malachy fürchtet nun um sein Leben. Bald gibt es eine weitere Leiche - scheinbar den Mörder des Priesters. Die Polizei hält den Fall damit für gelöst, doch Jack hat noch einige offene Fragen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Kavanagh (Father Royce) Susanne Schrader (Female Cleaner) Killian Scott (Cody Farraher) Iain Glen (Jack Taylor) Midie Corcoran (Jeff) Paraic Breathnach (Father Malachy) Lovis Baum (Young Michael) Originaltitel: Jack Taylor Regie: Stuart Orme Drehbuch: Marteinn Thorisson Kamera: PJ Dillon Musik: Stephen McKeon Altersempfehlung: ab 16