Disney Channel 22:15 bis 22:45 Comedyserie Golden Girls Sophia zieht aus USA 1985 HDTV Sowohl Blanche als auch Rose würden alles dafür geben, in einer Shakespeare-Aufführung des Gemeindetheaters die Rolle der Lady Macbeth zu spielen. Als schließlich Rose das große Los zieht, und Blanche dafür die "Hexe Nr. 3" spielen soll, herrscht zwischen den beiden Laien-Schauspielerinnen dicke Luft. Rivalität gibt es auch zwischen Dorothy und ihrer Schwester Gloria. Vor allem, als Gloria ihre Mutter Sophia einlädt, für immer zu ihr nach Kalifornien zu ziehen. Schauspieler: Bea Arthur (Dorothy Zbornak) Rue McClanahan (Blanche Devereux) Betty White (Rose Nylund) Estelle Getty (Sophia Petrillo) Doris Belack (Gloria) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Terry Hughes Drehbuch: Susan Harris, Winifred Hervey Musik: Andrew Gold