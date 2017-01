Disney Channel 20:15 bis 22:15 Melodram Casablanca USA 1942 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Zweiten Weltkrieg ist das Ricks Café Americain in Casablanca der Treffpunkt vieler Menschen aus Europa, die nach Amerika fliehen wollen. Rick Blaine, der Besitzer des Cafés, trifft hier Ilsa Lund wieder, mit der er eine Affäre in Paris hatte. Aber ein Wiederaufleben der alten Gefühle ist zum Scheitern verurteilt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Humphrey Bogart (Rick Blaine) Ingrid Bergman (Ilsa Lund) Paul Henreid (Victor Laszlo) Claude Rains (Captain Louis Renault) Conrad Veidt (Major Heinrich Strasser) Sydney Greenstreet (Signor Ferrari) Peter Lorre (Ugarte) Originaltitel: Casablanca Regie: Michael Curtiz Drehbuch: Julius J. Epstein, Philip G. Epstein, Howard Koch Kamera: Arthur Edeson Musik: Max Steiner Altersempfehlung: ab 6