ZDFinfo 02:05 bis 02:50 Dokumentation Die Wahrheit über den Holocaust Gerechtigkeit D, F, B, GB 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Zeitzeugen und Historiker in dieser achtteiligen Dokumentationsreihe führen visuell durch die Geschichte. Sie ordnen das Geschehen ein - mit Hilfe von Archivmaterial. Zu sehen sind Filme und Fotos. Unter anderem auch unveröffentlichte, private Quellen, dienstliche wie private Dokumente - weltweit neue Aufnahmen. Außerdem: Orte der Ermordung, zurückgelassene Orte, neues Leben und der Umgang mit der Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aharon Appelfeld (Himself) Yitzak Arad (Himself) Eleonora Bergman (Herself) Peter Black (Himself) Christopher Browning (Himself) David Cesarani (Himself) Benjamin Ferencz (Himself) Originaltitel: Die Wahrheit über den Holocaust Regie: Florian Dedio, Blanche Finger, William Karel Musik: Gréco Casadesus