Niederlande 1 22:15 bis 22:50 Sonstiges Andere Tijden Sport De Bontmuts van Kees Verkerk NL 2017 HDTV Merken Met een verrassende zilveren plak op de Winterspelen van 1964 in Innsbruck begon ene Kees Verkerk aan zijn opmars. Wereldtitels in 1966 en 67 volgden en in 68 won hij in Grenoble Olympisch goud. Bij zijn huldigingen droeg Verkerk steevast de bontmuts van zijn moeder. Die overleed in de nacht na de huldiging voor zijn allereerste succes: het zilver in Innsbruck. Die bontmuts is een mooie kapstok voor Andere Tijden Sport om de begintijd van de Nederlandse hegemonie in het hardrijden te belichten. Toen het bij de mannen nog niet "Ard en Keessie" was, maar vooral 'Keessie'. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tom Egbers Originaltitel: Andere tijden sport