Niederlande 1 20:20 bis 21:20 Sonstiges Planet Earth Woestijnen GB 2016 HDTV We bezoeken de woestijnen van de wereld, een landschap van uitersten waar het leven zwaar op de proef wordt gesteld. Dieren hebben ingenieuze manieren ontwikkeld om zich in deze barre omstandigheden te redden, wat de meest ongelooflijke overlevingsverhalen heeft opgeleverd. Een troep hongerige woestijnleeuwen neemt het risico om een giraffe op te jagen die een paar keer zo groot is als zij zelf. De mannetjes van het zandhoen vliegen iedere dag bijna 200 kilometer van hun nest naar de dichtstbijzijnde waterpoel, alleen om water te halen voor hun jongen, waarbij ze ook nog roofdieren moeten ontwijken die voor hen in hinderlaag liggen. En een filmprimeur van een kleine vleermuis die het opneemt tegen een van de dodelijkste schorpioensoorten ter wereld, alleen om een maaltje te verschalken. Schauspieler: David Attenborough (Himself - Narrator) Sigourney Weaver (Narrator - US Version) Originaltitel: Planet Earth II Regie: Ed Charles Musik: Jasha Klebe, Jacob Shea, Hans Zimmer