Syfy 01:40 bis 02:25 Actionserie Z Nation Das Ende der Reise? USA 2015 Stereo 16:9 Die Gruppe ist im verlassenen Los Angeles unterwegs auf der Suche nach dem mobilen CDC-Labor, dessen Koordinaten ihr von Citizen Z (DJ Qualls) übermittelt wurde. Sie fahren nach Malibu und werden dort damit konfrontiert, dass sich das Labor nicht in einem Gebäude, sondern in einem U-Boot befindet. Während noch eine ganze Reihe von Kopfgeldjägern versucht, Murphy (Keith Allan) zu erwischen, nimmt Dr. Merch diesen an Bord und hält damit das Schicksal der menschlichen Art in seinen Händen. Schauspieler: Kellita Smith (Warren) DJ Qualls (Citizen Z) Keith Allan (Murphy) Anastasia Baranova (Addy) Russell Hodgkinson (Doc) Nat Zang (10K) Matt Cedeño (Vasquez) Originaltitel: Z Nation Regie: John Hyams Drehbuch: Karl Schaefer, Daniel Schaefer Musik: Jason Gallagher Altersempfehlung: ab 18