Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Vermisst USA 2002 Stereo 16:9 Tucker und Sato sind auf einem fremden Planeten gelandet, auf dessen Oberfläche sie antike Ruinen untersuchen sollen. Während ihrer Forschungsarbeiten werden die beiden plötzlich von einem mit polarischer Energie aufgeladenen Sturm überrascht - sie sind gezwungen, sich wieder an Bord der Enterprise beamen zu lassen. Bei diesem Vorgang geht jedoch etwas schief: Sato fühlt sich nach dem Transport nicht ganz wohl und spürt, dass ihre Moleküle in Unordnung geraten sein müssen ... Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Cmdr. Charlie "Trip" Tucker) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Straiton Drehbuch: Rick Berman, Brannon Braga Kamera: Marvin V. Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 6