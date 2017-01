Das Erste 01:10 bis 02:28 Drama Der Feind in Dir USA 2008 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das malerische Vermont gehört traditionell zu den liberalen Bundesstaaten der USA. Hier, in der Idylle Neu-Englands, arbeitet Sarah Daniels (Sarah Jessica Parker) als Studiendekanin am Belmont-College. Die Institution gehört zu den Vorzeige-Schulen des Staates - umso schockierter fallen die Reaktionen aus, als es eines Tages zu einem rassistischen Vorfall kommt: Der afroamerikanische Student Simon Brick (Paul James) findet an seiner Zimmertür Zettel mit Schmähungen und Drohungen. Die Affäre bringt das liberale Selbstverständnis der renommierten Schule nachhaltig ins Wanken. Da Sarah bereits die Polizei alarmiert hat, kann die Dekanin Catherine Kenney (Miranda Richardson) den Vorfall nicht einfach unter den Teppich kehren. Die Recherchen des afroamerikanischen Fernsehreporters Aaron Carmichael (Mykelti Williamson) bereiten der Uniführung zusätzliche Kopfschmerzen. Allein Sarah ist bereit, überhaupt mit ihm zu reden. Mit einer Vollversammlung und pathetischen Reden vor den Schülern will die Lehrerschaft, allen voran der Ethik-Professor Burton Strauss (Beau Bridges), ihre liberale, antirassistische Haltung demonstrieren. Die Veranstaltung gerät zum Debakel - der heuchlerische Wirbel um den Vorfall entfacht bei den Schülern erbitterte Kontroversen um latenten Rassismus, aufgezwungene Political Correctness und Minderheitenförderung. In der folgenden Zeit kommt es zu weiteren, anonymen Drohungen gegen Brick. Dekanin Kenney und ihr Führungsstab geraten zusehends in Panik, fürchten sie doch um den guten Ruf der Universität. Auch Sarah verzweifelt über die Spirale aus Vorurteilen, Ressentiments und blindem Aktionismus - zumal sie durch den immer engeren Kontakt zu dem sympathischen Aaron auch mit ihren eigenen, lange verdrängten Vorurteilen konfrontiert wird. Bei dem Namen Sarah Jessica Parker denken die meisten Zuschauer an die Kultserie "Sex and the City". Tatsächlich geht Parkers schauspielerische Bandbreite weit über die Verkörperung einer hippen New Yorker Society-Reporterin hinaus. Eine ihrer bemerkenswertesten Rollen der letzten Jahre spielte sie in "Der Feind in dir", der Verfilmung des umstrittenen Theaterstücks von Rebecca Gilman. In pointierten und provokanten Dialog-Gefechten zeigt der Film auf, wie fragil die Harmonie zwischen den ethnischen Gruppierungen in modernen Gesellschaften ist - und dass bereits ein kleiner Zwischenfall ausreicht, um die latenten Aggressionen und Frustrationen auf allen Seiten zum Vorschein zu bringen. Die größte Kritik übt "Der Feind in dir" denn auch an den gesetzlich verordneten Versuchen, Rassismus durch Floskeln, Quoten und Tabuisierungen "unsichtbar" zu machen, ohne die Wurzel des Problems wirklich anzugehen. Dem alltäglichen Rassismus, so die Haltung der Filmemacher, kann jeder Einzelne nur Herr werden, wenn er sich seinen eigenen Vorurteilen stellt. Neben Sarah Jessica Parker gehören Miranda Richardson, Beau Bridges und Mykelti Williamson zum starken Ensemble des Films. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Sarah Daniels) Beau Bridges (Burton Strauss) Miranda Richardson (Catherine Kenney) Mykelti Williamson (Aaron Carmichael) Victor Rasuk (Patrick Chibas) Jake M. Smith (Jason) Becky Ann Baker (Ruby) Originaltitel: Spinning Into Butter Regie: Mark Brokaw Drehbuch: Doug Atchison, Rebecca Gilman Kamera: John Thomas Musik: Mark Davis