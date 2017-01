Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Schock A 2016 2017-01-22 21:45 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Student David Frank entführt seine reichen Eltern und kündigt im Internet den Mord an ihnen sowie seinen Selbstmord an. Angeblich möchte er damit auf gesellschaftliche Missstände hinweisen. Worum genau es ihm geht, das sollen die Kommissare Eisner und Fellner allerdings erst im Laufe ihrer Ermittlungen herausfinden. Dass der Entführer ihnen stets einen Schritt voraus ist, setzt Eisner schwer zu. – Spannender 15. Fall für das Team aus Wien In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Tanja Raunig (Claudia Eisner) Hubert Kramar (Oberst Rauter) Christina Scherrer (Meret Schande) Aaron Karl (David Frank) Simon Stockinger (David) Originaltitel: Tatort Regie: Rupert Henning Drehbuch: Rupert Henning Kamera: Josef Mittendorfer Musik: Stefan Bernheimer Altersempfehlung: ab 12