Das Erste 13:30 bis 15:00 Heimatfilm Die Landärztin - Diagnose Tollwut Folge: 2 D 2006 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach der Überwindung anfänglicher Berührungsängste haben die Großraminger ihre neue Landärztin Dr. Johanna Lohmann (Christine Neubauer) voll und ganz akzeptiert. Sogar der dickköpfige Großbauer Leo Bergmeier (August Schmölzer), der dieser Städterin im weißen Kittel anfangs gar nichts zutraute, schwört auf Johannas Fähigkeiten. Täglich schaut Johanna nach Bergmeiers hochschwangerer Tochter Verena (Judith Richter), der er als traditionsbewusster Vater eine große Hochzeit ausrichten will. Davon ist der zukünftige Schwiegersohn (Gregor Bloéb) allerdings nicht sonderlich begeistert. Und ob das Baby so lange warten will, ist ebenfalls ziemlich unsicher. Über ihre eigenen Gefühle für den attraktiven Tierarzt Laurenz Hofer (Martin Feifel) ist Johanna sich noch im Unklaren. Laurenz hat jedoch für ihr Zögern kein Verständnis, und so eskaliert eine bloße Meinungsverschiedenheit zum handfesten Krach: Einer der Waldarbeiter zeigt auffällige Krankheitssymptome. Johanna veranlasst daraufhin sofort Tollwutalarm. Laurenz macht ihr deshalb schwere Vorwürfe, weil sie seiner Ansicht nach leichtfertig im Dorf eine Panik ausgelöst hat. Der erfahrene Tierarzt glaubt nicht an die Tollwut-Theorie und fühlt sich von Johanna übergangen - bis die Klinik die Diagnose bestätigt und plötzlich auch Johannas kleiner Sohn Max (Joël Eisenblätter) von einem Igel gebissen wird und daraufhin schwer erkrankt. Ob als verführerische "Schokoladenkönigin", sehnsuchtsvolle "Geierwally", oder als leidgeprüfte "Frau des Heimkehrers": Christine Neubauer zieht stets ein Millionenpublikum in ihren Bann. Auch die weiteren Hauptrollen in dieser glanzvollen Fortsetzung des modernen Heimatfilms "Die Landärztin" sind glänzend besetzt mit Martin Feifel, Johanna von Koczian und Siegfried Rauch. August Schmölzer, Saskia Vester, Judith Richter und Gregor Bloéb runden das hochkarätige Ensemble ab. Regie führte erneut Peter Sämann, diesmal nach einem Buch, das der renommierte Krimiautor Felix Huby zusammen mit Ulrike Münch verfasste. Mit "Schleichendes Gift" folgt unmittelbar im Anschluss ein weiterer Film aus der Reihe "Die Landärztin).? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Dr. Johanna Lohmann) Johanna von Koczian (Marie Gruber) Martin Feifel (Dr. Laurenz Hofer) August Schmölzer (Leo Bergmeier) Saskia Vester (Grete Bergmeier) Judith Richter (Verena Bergmeier) Gregor Bloéb (Gerhard Stausberger) Originaltitel: Die Landärztin Regie: Peter Sämann Drehbuch: Felix Huby, Ulrike Münch Kamera: Gero Lasnig Musik: Klaus-Peter Sattler, Peter Janda Altersempfehlung: ab 6