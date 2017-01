Das Erste 11:00 bis 12:00 Märchenfilm Die zertanzten Schuhe D 2011 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken König Karl (Dieter Hallervorden) ist verzweifelt: Seine zwölf Töchter haben Geheimnisse vor ihm - jeden Morgen sind ihre Schuhe zertanzt. Keine der Prinzessinnen will oder weiß zu sagen, was des Nachts mit ihnen geschieht. Auch nicht die älteste Tochter Amanda (Inez Bjorg David, "Männerherzen" u. a.), deren Schuhe als einzige nie Löcher haben. Schon viele Prinzen hatten ohne Erfolg versucht, das Geheimnis zu lüften. Vom Versprechen auf eine Prinzessin angelockt, bezahlten sie ihr Scheitern mit dem Galgen. Doch davon lässt sich der Soldat und Puppenspieler Anton (Carlo Ljubek, "Shahada" u. a.) nicht abschrecken. Er hat sich beim ersten Anblick Amandas sofort in sie verliebt. Das weckt die Eifersucht des intriganten Hofmeisters (Andreas Schmidt, "Sommer vorm Balkon" u. a.), der sich selbst Hoffnungen auf den Thron macht. Eine geheimnisvolle Alte hilft Anton mit einem Tarnmantel. So schafft er es, unbemerkt den Zwölf in eine verzauberte Unterwelt zu folgen. Nur, wenn er die Prinzessinnen verrät, würde sie das unglücklich machen. Wenn er schweigt, droht ihm der Strick. Mit einem Trick zieht sich Anton aus dieser doppelten Schlinge und führt das Märchen zum überraschenden Happy End. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carlo Ljubek (Anton) Inez Bjørg David (Prinzessin Amanda) Dieter Hallervorden (König Karl) Andreas Schmidt (Hofmeister) Ruth Glöss (Alte Frau) Janina Flieger (Prinzessin Friederike) Luise von Finckh (Prinzessin Luise) Originaltitel: Die zertanzten Schuhe Regie: Wolfgang Eißler Drehbuch: Gabriele Kreis Kamera: Armin Franzen Musik: Marian Lux Altersempfehlung: ab 6