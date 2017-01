National Geographic 22:30 bis 23:25 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Panik auf dem Rollfeld CDN 2009 2017-01-22 02:30 Dolby 16:9 HDTV Merken 22. August 1985. Am Flughafen von Manchester startet die British Airtours-Maschine mit der Nummer 28 zum Flug auf die griechische Insel Korfu. Der Urlauber-Jet beschleunigt - da hören die Piloten einen dumpfen Schlag am Rumpf. Sie brechen den Start ab. Zunächst glauben sie, dass ein Reifen geplatzt sei, doch die Passagiere, die auf der linken Seite sitzen, sehen etwas anderes: Ein Triebwerk brennt. Wenige Augenblicke später dringt dicker schwarzer Qualm in die Kabine. In Panik versuchen die Passagiere, das auf dem Rollfeld stehende Flugzeug zu verlassen. Doch dann steckt die Maschine bereits mitten in einem tödlichen Flammenmeer. 55 Menschen sterben. Nach dem Inferno versuchen Experten die Ursachen zu ermitteln. Offenbar handelte es sich nur um einen kleinen Fehler, der an diesem ganz normalen Augusttag zu einer der größten Katastrophen der britischen Luftfahrtgeschichte führte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation Musik: Christophe Henrotte