Der Pate das meisterhafte Porträt eines Mafia-Clans im Amerika der Nachkriegsjahre. Korruption, Täuschung und Betrug sind bei den Geschäften der Familie Corleone an der Tagesordnung. Doch der Zahn der Zeit nagt auch am Patriarchen der Familie, dem bewusst ist, dass er sein Lebenswerk früher oder später an einen würdigen Nachfolger übergeben muss. Kann einer seiner Söhne die große Bürde tragen? - Gangsterfilmklassiker von Francis Ford Coppola. In Google-Kalender eintragen