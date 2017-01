3sat 01:50 bis 03:15 Drama Brüder A 2002 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ludwig, Ernst und Adrian sind sehr ungleiche Brüder. Wer ihr Vater ist, hat ihre Mutter ihnen ihr Leben lang eisern verschwiegen. Nach dem Tod ihrer Mutter begeben sich die drei auf Vatersuche. Eine Spur führt sie dabei nach Deutschland, eine andere nach Ungarn. Die Reise wirft neue Fragen auf, die die Brüder in emotionale Turbulenzen bringen und an denen das Verhältnis zwischen den dreien fast zu zerbrechen droht. Eines Tages erfährt Adrian, dass seine Mutter Johanna Stadler während einer - zunächst rätselhaften - Reise nach Sachsen einen Herzanfall erlitten hat und im Sterben liegt. Er trommelt seine Brüder zusammen, und streitend, aber gemeinsam, machen sie sich auf nach Leipzig. Um von ihrer Mutter zu hören, was sie ausgerechnet nach Sachsen verschlagen hat, kommen Ludwig, Ernst und Adrian aber zu spät. Sie ist bereits verstorben. Vom Anwalt erfahren die drei, dass Johanna Stadler eine Verfügung hinterlassen hat, nach der sie im kleinen Dorf Pomßen begraben werden wollte. Es stellt sich heraus, dass sie dort schon vor längerer Zeit ein Grab erstanden hat, gleich neben dem eines gewissen Ludwig Gemmel, welches sie angeblich, ohne dass die Söhne davon gewusst hatten, jedes Jahr zur selben Zeit besucht hat. Diese Tatsache macht die drei Brüder stutzig. Sie suchen Kontakt zur Familie Gemmel und stellen fest, dass es sich bei Ludwig Gemmel um Ludwigs Vater handeln muss - und plötzlich sind die drei Brüder mit der Tatsache konfrontiert, dass sie unterschiedlicher Abstammung sind. Während Ludwig nicht wahrhaben will, dass ausgerechnet er als überzeugter Wiener Haubenkoch einen deutschen Vater hat, ist Ernst an der Aufdeckung seiner Herkunft wenig interessiert. Nur Adrian ist nicht von seiner Vatersuche abzubringen. Ein Flugblatt, das er in den Dokumenten der verstorbenen Mutter findet, bringt ihn auf eine Spur nach Ungarn. Redaktionshinweis: Die beiden weiteren Teile des Fernsehfilms "Brüder" zeigt 3sat an den beiden kommenden Samstagen um 11.00 und um 10.55 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Böck (Ludwig Stadler) Erwin Steinhauer (Ernst Stadler) Andreas Vitásek (Adrian Stadler) Michou Friesz (Eva Stadler) Wolfgang Michael (Michael Sigl) Trude Ackermann (Johanna Stadler) Ferdinand Dux (Karl Heinz Gemmel) Originaltitel: Brüder Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Uli Brée, Rupert Henning Kamera: Fabian Eder Musik: Peter Kaizar, Otto Lechner