3sat 23:10 bis 00:15 Krimi Polizeiruf 110 Zeugen gesucht DDR 1980 Untertitel In einem Lagerhaus stürzt ein Zwischenboden ein. Unter den Trümmern liegt ein Toter, der Zimmermann Kuhl. War es ein Arbeitsunfall? Die erste Bestandsaufnahme zur Klärung der Unfallursache ergibt, dass der Zimmermann, der selbst vor einem halben Jahr den Zwischenboden repariert hat, statt der angelieferten neuen Eichenbohlen, nur die alten Bretter gewendet hat. Ist Kuhl damit lediglich das Opfer seiner eigenen Manipulation geworden? Hauptmann Fuchs hat Gründe an dieser Version zu zweifeln. Gewissheit erhält er durch das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung. Kuhl war bereits tot, als die Zwischendecke einstürzte. Kein Unfall also, sondern Mord. Bildergalerie Schauspieler: Sigrid Göhler (Leutnant Vera Arndt) Peter Borgelt (Hauptmann Peter Fuchs) Peter Friedrichson (Harry Reis) Margot Busse (Doris Hübner) Frank Lienert (Fred "Sohni" Hübner) Barbara Dittus (Hanne Kuhl) Günter Naumann (Herr Kuhl) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Vera Loebner Drehbuch: Ulrich Waldner, Lutz Schön Kamera: Kurt Bobek