FOX 21:00 bis 21:45 Mysteryserie Wayward Pines Folge: 3 Eine außergewöhnliche Stadt USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ethan ist entrüstet, dass Beverly vor den Augen der gesamten Stadt hingerichtet wird. Er ist entschlossen, aus Wayward Pines zu fliehen. Unterdessen fahren Theresa und Ben nach Idaho, um Ethan zu finden. Dieser schafft es, sich in einem Wagen zu verstecken, um aus der Stadt zu flüchten. Als er jedoch in einer Lagerhalle ankommt und den Unfallwagen seiner Familie entdeckt, ahnt er Schreckliches. Die Folgen der Serie "Wayward Pines" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Dillon (Ethan Burke) Charlie Tahan (Ben Burke) Juliette Lewis (Beverly) Terrence Howard (Sheriff Pope) Toby Jones (Dr. Jenkins) Melissa Leo (Schwester Pam) Jason Patrick (Dr. Theo Yedlin) Originaltitel: Wayward Pines Regie: Zal Batmanglij Drehbuch: Chad Hodge Kamera: Gregory Middleton Altersempfehlung: ab 12