ARD alpha 22:00 bis 22:30 Comedyserie Blackadder Goes Forth Major Star GB 1989 16:9 Als die Nachricht eintrifft, dass in Russland eine Revolution tobt, setzt General Melchett eine Theater-Show an, um die Moral der Truppe zu fördern. Und wer könnte besser dazu geeignet sein, ein solches Ereignis auf die Bühnenbretter zu bringen als Captain Edmund Blackadder? Vor allem, da er sich von einem erfolgreichen Ausgang des Abends verspricht, endlich nach London versetzt zu werden. Schauspieler: Rowan Atkinson (Captain Edmund Blackadder) Tony Robinson (Soldat Baldrick) Hugh Laurie (Leutnant George Colthurst St. Barleigh) Stephen Fry (General Sir Anthony Cecil Hogmanay Melchett) Tim McInnerny (Captain Kevin Darling) Gabrielle Glaister (Fahrer Parkhurst) Originaltitel: Blackadder Goes Forth Regie: Richard Boden Drehbuch: Richard Curtis, Ben Elton