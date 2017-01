National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:45 Dokumentation Die Königin der Löwen F 2015 2017-01-23 05:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Ruaha-Nationalpark in Tansania ist ein wahres Tierparadies. Doch zwischen Juni und September regnet es hier fast nie. Für Jäger und Gejagte erweist sich die Trockenzeit Jahr für Jahr als enorme Herausforderung. In den entsprechenden Monaten treffen die Bewohner des Parks an den wenigen verbliebenen Wasserstellen aufeinander. So wartet ein Löwenrudel am Fluss auf Beute. Als dann eine Armee von rund 1.500 Büffeln auftaucht, beginnt ein Kampf auf Leben und Tod. Dabei zeigt sich, dass vor allem viele Büffelbullen durchaus Erfahrungen mit Löwen haben. Prompt gehen die Paarhufer zum Gegenangriff über... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Revenge of the Lioness