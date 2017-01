NDR 01:45 bis 02:30 Magazin Ostsee Report Moderatorin Kristin Recke begibt sich zur Zeit der Polarnacht in den äußersten Norden Europas, in die Finnmark / Spitzbergen: zum ersten Mal ist die Tourismusbranche vor dem Bergbau wichtigster Wirtschaftsfaktor der Insel / Welcome to Norway: ein witziger und warmherziger Film über globale Verwicklungen und die brisante Gegenwart in norwegischen Flüchtlingsunterkünften D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Moderatorin Kristin Recke begibt sich zur Zeit der Polarnacht in den äußersten Norden Europas, in die Finnmark. Nur eine Handvoll Orte sind in die kleinen Felsbuchten eingebettet und finden hier Schutz vor der stürmischen Barentssee. Lange Zeit stand es um die kleinen Inselgemeinden entlang der Küste nicht gut. Mit dem Einbruch des Fischereigewerbes verließen viele Bewohner die Gegend, die Infrastruktur brach zusammen. Doch seit mehreren Jahren erholen sich die Fischbestände in der Barentssee. Dadurch kommt auch wieder Leben in die kleinen Ortschaften. Die Menschen, die im Nordosten Norwegens leben, sind besonders. Sie lieben diese Gegend und kämpfen ideenreich gegen deren Verfall. Auf ihrer Reise entlang der Barentssee lernt Kristin Recke die Fischer kennen, sie besucht einen inzwischen weltweit bekannten Männergesangsverein und hat eine Begegnung mit den gewaltigsten Krebsen der Welt. Die weiteren Themen der Sendung sind: Spitzbergen: zum ersten Mal ist die Tourismusbranche vor dem Bergbau wichtigster Wirtschaftsfaktor der Insel Welcome to Norway: ein witziger und warmherziger Film über globale Verwicklungen und die brisante Gegenwart in norwegischen Flüchtlingsunterkünften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kristin Recke Originaltitel: Ostsee Report