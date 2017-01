Classica 20:15 bis 21:55 Musik Das West-Eastern Divan Orchestra in Marseille F 2013 Stereo 16:9 Merken Vom Festival International de Piano La Roque d'Anthéron, aufgenommen in der Opéra de Marseille. West-Eastern Divan Orchestra, Leitung: Daniel Barenboim. Verdi: Ouvertüre zu "I vespri siciliani", Vorspiele zu "La Traviata" Akte I & III, Ouvertüre zu "La forza del destino" - Berlioz: Sinfonie fantastique - Bizet: Carmen-Suite Nr. 1 (Auszüge). Musik als Sprache des Friedens - diese Vision vereint die jungen Musiker aus Israel, Palästina, Syrien, Jordanien, Ägypten und Europa in dem Orchester, das Daniel Barenboim 1999 mit dem palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said gründete. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Daniel Barenboim dirigiert das West-Eastern Divan Orchestra in Marseille Musik: Giuseppe Verdi, Hector Berlioz