Disney Cinemagic 20:15 bis 22:00 Komödie Selbst ist die Braut USA 2009 Dolby 16:9 HDTV Angst und Schrecken herrscht, wenn Margaret Tate durch die Gänge ihres Buchverlags schreitet. Ihren leidgeprüften Assistenten Andrew Paxton beneidet niemand. Als der Kanadierin Margaret die Ausweisung aus den USA droht, weil sie die Verlängerung ihres Visums verschlafen hat, sieht die Zicke keine andere Lösung, als ihre bevorstehende Hochzeit mit Andrew zu verkünden. Um die skeptische Einwanderungsbehörde zu überzeugen, kündigen die Verlobten an, Andrews Eltern zu besuchen. Die wohnen allerdings in Alaska. Als das US-Visum der erfolgreichen Lektorin Margaret Tate ausläuft, muss die allein stehende Kratzbürste schnellstmöglich einen amerikanischen Ehemann präsentieren um ihre Ausweisung aus dem Land zu verhindern. In ihrer Verzweiflung erpresst Margaret ihren jungen unbedarften Assistenten Andrew, sich als ihr Verlobter auszugeben und stellt ihr Leben damit ganz schön auf den Kopf. Bei einem Antrittsbesuch bei Andrews Eltern in Alaska wird die Schwiegertochter in spe nicht einfach nur überschwänglich empfangen, die Familie hat auch eine spontane Überraschungshochzeit geplant... Schauspieler: Sandra Bullock (Margaret Tate) Ryan Reynolds (Andrew Paxton) Mary Steenburgen (Grace Paxton) Craig T. Nelson (Joe Paxton) Betty White (Grandma Annie) Denis O'Hare (Mr. Gilbertson) Malin Åkerman (Gertrude) Originaltitel: The Proposal Regie: Anne Fletcher Drehbuch: Peter Chiarelli Kamera: Oliver Stapleton Musik: Aaron Zigman