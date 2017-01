Niederlande 2 01:55 bis 02:50 Sonstiges Buitenhof NL 2016 Merken PvdA-voorzitter Hans Spekman kondigde aan nog vier jaar door te willen. Waarom wil hij eigenlijk doorgaan? Hoe haalt hij zijn partij uit het slop? En hoe zet de PvdA de aanval in op de virtuele winnaar van dit moment: de PVV? Een vraaggesprek over de lijdensweg van een klassieke politieke partij tussen hoop en vrees. * De terrorismebestrijder van België: vicepremier Jan Jambon. Hij zou Molenbeek 'opkuisen', zo liet de Belgische vicepremier Jan Jambon (NV-A) in niet malse bewoordingen weten, nadat bekend werd dat de aanslagen in Parijs waren voorbereid in "zijn" België. Hoe staat het met dat 'Plan Molenbeek'? En NV-A leider Bart de Wever wil weer de opsplitsing van België bovenaan de agenda zetten. Maar valt dit streven te rijmen met regeren? * Is het debat na de massale aanrandingen in Keulen 'misbruikt voor racistische en populistische propaganda'? Een groep Duitse feministen vond van wel, en slingerden met de hashtag /ausnahmslos het debat aan over ál het seksueel misbruik in West-Europa 'ongeacht de afkomst van de dader'. Een terechte actie? Te gast zijn Anniek de Ruijter, voorzitter van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds, en publicist Yasmine Allas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laila al Zwaini, Pieter Jan Hagens Originaltitel: Buitenhof Regie: Odette Toeset, Pieter de Bruijn