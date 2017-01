Die beiden ehemals verfeindeten Nachbarn Max Goldman (Walter Matthau) und John Gustafson (Jack Lemmon) streiten weniger als früher. Es ist beinahe friedlich geworden im beschaulichen Fischernest Wabasha. Bis die atemberaubende Italienerin Maria Ragetti (Sophia Loren) mit ihrer Mutter (Ann Guilbert) in Max' und Johns geliebtem Anglerladen ein schickes Ristorante eröffnen will. - Charmante starbesetzte Fortsetzung von "Ein verrücktes Paar", wieder mit dem Comedy-Traumpaar Jack Lemmon und Walter Matthau. In Google-Kalender eintragen