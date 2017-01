Sky Comedy 20:15 bis 22:00 Komödie Dänische Delikatessen DK 2003 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Kiffer Bjaerne (Nikolaj Kaas) und der etwas langsame Svend (Mads Mikkelsen) arbeiten in einer Metzgerei. Frustriert von ihrem despotischen Chef eröffnen sie ihren eigenen Laden. Doch der will nicht recht in Schwung kommen. Bis Svend aus Versehen den Elektriker in der Kühlkammer einfriert. Und ihn in Panik zu Filets verarbeitet. Ausgerechnet die verkaufen sich wie warme Semmeln. Deshalb will Svend bald für Nachschub sorgen. - Preisgekrönte, tiefschwarze dänische Komödie mit Bond-Bösewicht Mads Mikkelsen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikolaj Lie Kaas (Bjarne/Eigil) Mads Mikkelsen (Svend) Line Kruse (Astrid) Ole Thestrup (Holger) Bodil Jørgensen (Tina) Aksel Erhardsen (Pastor Villumsen) Lily Weiding (Fru Juhl) Originaltitel: De grønne slagtere Regie: Anders Thomas Jensen Drehbuch: Anders Thomas Jensen Kamera: Sebastian Blenkov Musik: Jeppe Kaas Altersempfehlung: ab 16