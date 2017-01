Sky Action 21:15 bis 23:05 Thriller The Sixth Sense USA 1999 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der achtjährige Cole (Haley Joel Osment) wird von Panikattacken gequält. Kinderpsychologe Malcolm Crowe (Bruce Willis) steht vor einem Rätsel. Auch Coles Mutter Lynn (Toni Collette) ist mit den Nerven mittlerweile am Ende. Behutsam gelingt es Crowe, eine Freundschaft zu dem Jungen aufzubauen, der ihn schließlich ins Vertrauen zieht: Cole behauptet, Tote sehen zu können. Crowe sieht nur eine Möglichkeit, ihm zu helfen. Cole soll den Toten zuhören, statt sich vor ihnen zu fürchten. Da macht der Psychologe eine unglaubliche Entdeckung. - Meisterhafter Mysterythriller mit nervenzerrender Spannung und einem der verblüffendsten Schlusstwists der Filmgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Dr. Malcolm Crowe) Haley Joel Osment (Cole Sear) Toni Collette (Lynn Sear) Olivia Williams (Anna Crowe) Trevor Morgan (Tommy Tammisimo) Donnie Wahlberg (Vincent Grey) Peter Anthony Tambakis (Darren) Originaltitel: The Sixth Sense Regie: M. Night Shyamalan Drehbuch: M. Night Shyamalan Kamera: Tak Fujimoto Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 16