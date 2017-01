Raubmord im Münchner Nahverkehr. Für Vera Lanz und ihre Kollegen scheint der Fall klar. Die Videoaufzeichnung zeigt eindeutig der Täter. Doch der sitzt daheim gefesselt und wird von einem Unbekannten bedroht. In einem dramatischen Schusswechsel erschießt Polizist Trompeter den Mann in Notwehr. Sein Auto führt die Ermittler zu Stefan Hartig. Seit Jahren versucht Vera Lanz dem aalglatten Unternehmer seine dunklen Geschäfte nachzuweisen. Wird es ihr jetzt gelingen? In Google-Kalender eintragen