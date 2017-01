Sky Krimi 20:15 bis 21:20 Krimiserie Der Staatsanwalt: Gefangen und erpresst D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Sudanese Abdul Assad wird mitten in Wiesbaden von einem Scharfschützen erschossen. Zu den Ermittlungen von Kerstin Klar und Christian Schubert stößt BKA-Mann Holger Westhofen. Abdul Assad wollte dem BKA Beweise vorlegen, die den deutschen Unternehmer Kai Middeldorf als international tätigen Waffenhändler überführen. Bernd Reuther stattet unterdessen dem Häftling Bruno Beck einen Besuch ab. Der behauptet, die Hintermänner am Mord von Abdul Assad nennen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rainer Hunold (Bernd Reuther) Fiona Coors (Kerstin Klar) Simon Eckert (Christian Schubert) Astrid Posner (Dr. Judith Engel) Katharina Müller-Elmau (Silvia Kuberzig) Alexander Held (Kai Middeldorf) Barnaby Metschurat (Gerald Törker) Originaltitel: Der Staatsanwalt Regie: Martin Kinkel Drehbuch: Jürgen Pomorin, Birgit Grosz Kamera: Dietmar Koelzer Musik: Patrick Schmitz Altersempfehlung: ab 12