RTL Crime 22:45 bis 23:30 Krimiserie How to Get Away with Murder Verrat USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 7: Frank bittet Oliver um Hilfe beim Hapstall-Fall. Bonnie findet heraus, dass Annalise Asher von ihrer Vergangenheit erzählt hat. Weil Nate erneut wegen Mordes verdächtigt wird, heuert er wieder Eve an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Karla Souza (Laurel Castillo) Charlie Weber (Frank Delfino) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: Kevin Bray Drehbuch: Warren Hsu Leonard Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 12